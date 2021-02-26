Глава избирательной комиссии Томской области покидает свой пост

Томск, 26 февраля. Стало известно, что 1 марта глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов покинет свой пост. По информации ФАН, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Эльман Юсубов был председателем избирательной комиссии Томской области с 2008 года. В состав облизбиркома был рекомендован ЦИК России. Журналистам Юсубов заявил, что вынужден уйти с поста, но по какой причине, не сообщил.

Этот год обещает быть интересным на политические события — выборы в Государственную думу, а также в региональные Законодательные собрания. Томский юрист Ольга Кричевцова рассказала Федеральному агентству новостей о своих ожиданиях от предстоящей предвыборной гонки.

«Подготовка к избирательной кампании 2021 в этом году началась задолго до объявления выборов. В начале февраля Минюст России объявил, что право участвовать в выборах имеют 36 политических партий. В Томской области зарегистрировано 26 региональных отделений политических партий. Отмечу, чтобы участвовать в региональных выборах, необязательно регистрировать отделение политической организации в субъекте РФ. Сейчас уже видно, что список партий разнообразен. Это и парламентские партии, а также «новички», которым предстоит собрать подписи и зарегистрироваться на предстоящих выборах в избиркоме. Подчеркну, что на выборах в Законодательную думу Томской области партиям «Новые люди» и «Партия Роста» не надо будет собирать подписи, так как их представители были избраны в сентябре 2020 года в Городскую думу. По моей информации, к сентябрю ожидается сокращение количества политических партий за счет ликвидации недействующих. Могу лишь сказать, что год будет напряженным для всех участников избирательного процесса», — рассказала ФАН Ольга Кричевцова.

Кто станет новым председателем избирательной комиссии Томской области официально пока неизвестно. Источник ФАН, приближенный к областной администрации, рассказал о планах региональных властей.

«Главное, чтобы «новый человек» не обслуживал интересы Запада. Результаты плодотворной деятельности мы уже увидели в сентябре после выборов в Городскую думу, а также в январе этого года, когда депутаты-соратники Навального организовали в городе незаконные митинги, которые, к счастью, были малочисленными. Пока известно, что губернатор на должность председателя избирательной комиссии рассматривает кандидатуру начальника одного из департаментов областной администрации. Партийные люди очень скептически относятся к кандидату. Понимаете, нужен человек, который вызывает доверие всего политического сообщества, а не только партии власти», — рассказал ФАН источник.

Ранее ФАН сообщал, что томский губернатор осудил участие городских депутатов в несанкционированном митинге. После проведения незаконной акции полиция задержала четырех депутатов городской думы.