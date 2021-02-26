Краснодарский суд отменил приговор местному адвокату, покусавшему полицейских

Красноярск, 26 февраля. Суд отменил приговор адвокату Михаилу Беньяшу, который покусал полицейских. Ранее ему был назначен штраф.

Суд на Кубани удовлетворил апелляционную жалобу защитников адвоката Михаила Беньяша, которого ранее признали виновным в применении насилия к полицейским, сообщает ТАСС.

Ленинский районный суд в октябре 2019 года назначил обвиняемому штраф в сумме 30 тыс. рублей. Юристу вменяли две статьи — «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Воспрепятствование правосудию».

По данным следствия, мужчина распространял в Сети призывы к участию в несогласованной акции протеста. Два правоохранителя задержали адвоката на улице. Они попросили юриста проехать с ним в участок, однако мужчина оказал сопротивление и укусил одного стража порядка.

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