Психотерапевт объяснил, почему женщины, совершая суицид, убивают и своих детей

В России участились случаи самоубийств молодых матерей, которые, совершая суицид, убивают и своих детей. Известный психотерапевт Алексей Казанцев в комментарии ФАН объяснил, почему матери, решая уйти из жизни, навсегда забирают своих детей.

Специалист отмечает, что мать практически в любом состоянии инстинктивно думает о своем ребенке. Психотерапевт объясняет, что решаются на такой поступок в большинстве случаев матери-одиночки.

«Они находятся в депрессивном состоянии, имеют суицидальные мысли, кроме того, за плечами у них могут быть попытки самоубийства. Такие женщины, несмотря на свое состояние, прекрасно понимают, что их дети останутся сиротами либо окажутся не нужны ближайшим родственникам», — говорит он.

Убить своего ребенка могут также родительницы с психическими отклонениями.

«Если это бредовые идеи, заканчивающиеся смертельным исходом, в бред включаются и дети тоже. В связи с этим самоубийство матери несет за собой уход и их детей. Такое бывает и у мужчин. Бывают ситуации, когда мужчины, находясь в депрессивном или даже в бредовом состоянии, а также под воздействием психоактивных веществ, решаются свести счеты с жизнью и включают в свой бред близких», — объясняет психотерапевт.

Казанцев отмечает, что с матерями подобные истории случаются чаще, так как женщина в любой ситуации старается думать о своих детях.

«Исключение — женщины с алкогольной зависимостью: чем больше они пьют, тем меньше у них остается материнства, материнские чувства исчезают. Во всех остальных состояниях психиатрии материнский инстинкт сохраняется, поэтому женщины забирают детей вместе с собой», — заключил он.

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