Седокова спровоцировала слухи о разводе с Тиммой после выхода нового трека

Москва, 26 февраля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выпустила новую композицию под названием «Нам пора», которая спровоцировала слухи о ее расставании с баскетболистом Янисом Тиммой.

Песня Седоковой уже вышла на всех цифровых площадках. В своем Instagram звезда показала фрагмент из клипа, в котором предстала в откровенном блестящем боди.

В новом треке звезда спела о том, что не нужно думать о прошлом, жить с нелюбимым человеком и слушать мнения других людей. Некоторые строчки в песне особенно взволновали фанатов, которые увидели в них намек на проблемы в отношениях с Янисом Тиммой.

«Об этом моя песня, о тебе и обо мне», — написала Седокова.

Поклонники артистки по достоинству оценили новую композицию и оставили восторженные комментарии. Однако многие отметили, что песня «Нам пора» может стать пророческой для Седоковой.

«Слова огонь, послушаю. Точно пора уже жить своей жизнью и исполнять свои мечты»; «Главное теперь, чтобы песня не стала пророческой»; «Аня, почему песня про расставание, у вас же было все хорошо?!» — недоумевают фанаты.

Недавно Седокова отправилась вместе с Тиммой в Латвию, где баскетболист навещал своего единственного сына Кристиана. Мальчика воспитывает бывшая супруга спортсмена, с которой тот расстался ради поп-певицы перед самым рождением ребенка.