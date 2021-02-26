По факту осквернения памятника на могиле советских воинов в Литве возбуждено уголовное дело

Москва, 26 февраля. Неизвестные повредили памятник советским воинам на братской могиле в Екабпилсе. СК РФ возбудил уголовное дело.

В отделении по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны», сообщает представитель ведомства Светлана Петренко.

Вблизи памятника освободителям города и Героям Советского Союза на братской могиле трех советских воинов, погибших в августе 1944, злоумышленники при помощи техники демонтировали с постамента 76-миллиметровое орудие дальнего боя. Следствие считает, что мотивом преступников явилось негативное отношение к действиям СССР во время Второй мировой войны. Своими действиями они пытались продемонстрировать пренебрежение памятью и героической историей советского народа в борьбе с фашизмом.

В ведомстве подчеркнули, что СК и впредь будет крайне принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны. По данному делу ведется следствие.

На территории Российской федерации тоже есть прецеденты осквернения памятников Великой Отечественной Войны, как сообщал ранее ФАН.