Пекин, 26 февраля. Участившиеся попытки авиации Североатлантического альянса испытать на прочность рубежи РФ наталкиваются на жесткое и мастерское противодействие российских пилотов.

О недавнем инциденте в районе Финского залива сообщает китайское издание Sohu, перевод публикации представлен «ПолитРоссией». Авторы статьи информируют о росте количества вылетов ВВС стран НАТО для патрулирования воздушного пространства Альянса, что зачастую связано с осуществлением антироссийских провокаций.

Одним из таких военно-воздушных провокаторов стал истребитель F-16 Военно-воздушных сил Бельгии, который попытался приблизиться к российской территории вплотную. На перехват незваного визитера была поднята пара Су-27.

«Российские самолеты обладают прекрасной маневренностью, что позволило им зайти с флангов и взять на мушку F-16, зажав его в тиски. Бельгийский самолет попытался вырваться, но потерпел фиаско», — отмечают авторы Sohu.

Китайские военные аналитики отмечают решительность и профессионализм пилотов Су-27, которые не позволили самолету НАТО нарушить российские границы и при этом избежали серьезных рисков. Бельгийский F-16 был вынужден резко сменить курс и отвернуть в сторону собственного аэродрома, резюмирует Sohu.

Ранее сообщалось, что эскадрилья Су-27 Балтийского флота провела учебные стрельбы, осваивая уничтожение крылатых ракет потенциального противника, а также их носителей.