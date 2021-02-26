Егор Кончаловский показал редкое видео с подросшим сыном

Москва, 26 февраля. Режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский поделился с фанатами видео, на котором запечатлен его трехлетний сын Тимур.

Наследника родила Кончаловскому юрист Мария Леонова. Мальчик появился на свет 2 апреля 2017 года. Кроме того, у режиссера есть дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной.

Ролик из семейного архива сын обладателя премии «Золотой орел» Андрея Кончаловского опубликовал в Instagram.

«Рано утром ко мне пришел сын, и я не попал на балкон…», — написал он в посте.

Режиссер редко показывает сына. Поэтому кадры с подросшим наследником привлекли внимание фанатов. Растроганные подписчики Кончаловского наперебой стали желать малышу здоровья и беззаботного детства.

«Это счастье, когда есть кому утром разбудить»; «Как уже подрос ваш сынок»; «Здоровья и удачи вам и вашему сыну!!! Пусть вырастет счастливым», — написали интернет-пользователи.

Кончаловский ранее назвал причину разрыва с Толкалиной. Знаменитости были вместе около 20 лет, но так и не сыграли свадьбу. По словам режиссера, все дело в особенном образе жизни актрисы.