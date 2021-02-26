Коллеги Петросяна не удивлены сообщениям о второй беременности его молодой супруги

Москва, 26 февраля. Молодую супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову поздравляют со второй беременностью, хотя о радостном событии ни она, ни ее муж публично не сообщали.

Первенец в семье Петросяна и Брухуновой появился на свет в марте прошлого года. Супруги тщательно скрывали от общественности этот факт. Многие тогда решили, что пара прибегла к услугам суррогатной матери, ведь никто не видел жену юмориста в положении. Сама Брухунова утверждает, что рожала сама, и даже раскрыла хитрости, к которым прибегала, чтобы скрыть животик.

В конце декабря тульским журналистам, откуда родом жена Петросяна, соседи рассказали, что к рождению второго внука активно готовится мама Брухуновой. Она даже недавно переехала в Москву, чтобы помогать дочери после родов. Супруги пока никак не комментируют эту информацию, а вот коллеги юмориста признались, что не удивлены возможному пополнению в семье Петросяна.

«Я об этом ничего не слышал, но я уже давно говорил, что любимое занятие Евгения Петросяна – это делать детей! Но как я могу его за это осуждать?! На все воля божья! А детей чем больше, тем лучше!» — высказался звезда «Аншлага» Николай Лукинский.

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов уверен, что все дети Петросяна унаследуют талант отца. Он отметил, что возраст никогда не был помехой в рождении детей, и заявил, что второй ребенок сделает семью еще более счастливой, пишет «Собеседник».



Татьяна Брухунова, несмотря на маленький возраст сына, ведет активную жизнь и помогает супругу в работе. Недавно она посетила спектакль Юрия Грымова «Женитьба», где в возмущении сбежала от журналистов из-за вопроса о бывшей жене артиста Елене Степаненко.