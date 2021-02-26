Балтийский флот защищает гражданские корабли от пиратов в Красном море

Москва, 26 февраля. Экипажи кораблей Балтийского флота (БФ) приступили к антипиратскому дежурству в Аденском заливе, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

В операции принимают участие корвет «Стойкий» и танкер «Кола». Боевой корабль возглавил конвой, под защитой которого можно пройти до входа в Красное море из Аденского залива. Сейчас под прикрытием корвета идет корабль «Есения» под российским флагом. Он вышел из Аравийского моря.

На судах сопровождения находятся подразделения морской пехоты, которые специально обучены для борьбы с пиратской угрозой. Длительность совместного маршрута составила около тысячи морских миль (1852 км). Конвоирование будет длиться до тех пор, пока корабли не минуют южную часть Красного моря.

Ранее стало известно, что летчики авиации Балтийского флота провели ракетные стрельбы в ходе учений.