Эксперты объяснили, почему новейшая винтовка программы «Жнец» уступает СВД

Новая снайперская винтовка Чукавина, разрабатываемая концерном «Калашников» в рамках программы «Жнец», пока не сможет полностью заменить легендарную винтовку Драгунова. Такое мнение высказали эксперты по стрелковому вооружению.

Они объяснили ФАН, почему СВД по-прежнему остается идеальным оружием для поля боя.

Идеальное оружие для поля боя

О новом снайперском комплексе от «Калашникова» впервые заговорили еще четыре года назад. Необычную винтовку показали в 2017 году на форуме «Армия-2017». Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), так гласила табличка, произвела настоящий фурор. Компактная, относительно легкая, энергоемкая.

По заявлению представителей концерна, эта винтовка должна была стать заменой устаревшей СВД — снайперской винтовке Драгунова. То, что российской армии жизненно необходимы современные снайперские комплексы, в экспертных кругах говорят как минимум лет десять.

«Заниматься развитием снайперских комплексов просто необходимо. Военные технологии не стоят на месте — улучшается новая защитная экипировка солдат, увеличивается дистанция снайперского выстрела. Поэтому изменяются требования к снайперскому оружию», — утверждает военный эксперт Алексей Леонков.

Начиная с 1963 года в Советской, а затем уже и в Российской армии главным оружием снайпера была винтовка конструкции Евгения Драгунова. Простая, надежная — она быстро завоевала популярность как у нас в стране, так и за рубежом. Ее главнее преимущество — самозарядность — выгодно отличало от всех других снайперских винтовок. Пока стрелок делал один выстрел из обычной снайперской винтовки, из СВД снайпер за это же время успевал поразить цель двумя пулями. А если добавить к этому ее неприхотливость, получается идеальное оружие для поля боя.

СВД прошла обкатку в многочисленных военных конфликтах, практически на всех континентах. Стояла на вооружении в тридцати странах. Не зря детище Драгунова большинство экспертов назвали лучшей снайперской винтовкой в мире. Но со временем даже самое идеальное оружие устаревает.

Эта участь не миновала и легендарную СВД, считает эксперт по стрелковому вооружению Семен Федосеев.

«Винтовка хорошая, неоднократно проверенная в боях. Ее модернизация связана с технологическими элементами — эргономикой винтовки и прицельными приспособлениями. К тому же там требуется и модернизированный патрон», — объясняет эксперт.

Новые требования — новая винтовка

Заменой легендарной СВД должна была стать снайперская винтовка Чукавина. СВЧ в концерне «Калашников» изначально разрабатывали по заказу Министерства обороны в рамках программы «Ратник». В качестве базы конструкторы концерна взяли винтовку Драгунова, которая подверглась модернизации для соответствия условиям тактико-технического задания заказчика.

В ходе работ конструкторам концерна стало понятно, что в перспективе оружие, созданное на базе СВД, перестанет удовлетворять современным требованиям ведения боя. Это касается в первую очередь использования более тяжелых, мощных оптических прицелов, эргономических параметров винтовки и других важных показателей.

К тому же, по словам Алексея Леонкова, армейская снайперская винтовка должна быть простой и надежной.

«Она должна укладываться в прокрустово ложе современных требований — быть недорогой, не требовать многолетней подготовки стрелка, простой как автомат Калашникова и эффективной на поле боя», — утверждает эксперт.

Конструкторы «Калашникова», отказавшись от концепции Драгунова, взяли за основу винтовку, которую сами же разрабатывали до этого. Получившийся образец и был и представлен на форуме «Армия-2017». Как было заявлено на форуме, новая винтовка предназначена для поражения живой силы противника на малых и средних дистанциях и может использоваться в условиях общевойскового боя.

Там же стали известны и общие тактико-технические характеристики винтовки. Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров и оснащено длинными планками Пикатинни. СВЧ имеет прицельную дальность стрельбы 1200 метров.

СВЧ проигрывает СВД

У экспертов новинка вызвала неоднозначное мнение. Большинство из них заявили, что СВЧ во многом проигрывает винтовке Драгунова. Во-первых, длина ствола винтовки Чукавина меньше, чем у той же СВД, а это один из важных параметров, влияющих на дальность и точность стрельбы. Во-вторых, винтовка Драгунова стреляет даже при сильном загрязнении ударно-спускового механизма, она очень надежная и живучая.

У СВЧ тот же ударно-спусковой механизм требует пристального внимания и ухода, который во время боя, да еще и в неопытных руках, обеспечить практически невозможно. К тому же современные реалии, как утверждает Семен Федосеев, таковы, что под каждую конкретную задачу на поле боя нужен будет свой снайперский комплекс.

«Вопрос, будет ли заменять СВЧ старую добрую СВД, очень сложный, так как сейчас главная тенденция развития снайперского оружия — это то, что оно все время специализируется. То есть под каждый узкий круг задач приходится разрабатывать свою снайперскую винтовку. Спецназу нужна своя винтовка, армейским подразделениям — своя», — считает собеседник ФАН.

Вероятно, именно после критики экспертного сообщества представители министерства обороны попросили разработчиков СВЧ устранить выявленные недостатки. И только после этого новая снайперская винтовка отправилась на государственные испытания. Каким именно стал усовершенствованная винтовка Чукавина, пока остается тайной.

Эксперты также не исключают, что СВЧ станет единственной альтернативой СВД. По имеющейся информации компания АО «ЦНИИточмаш» приступила к производству опытных образцов новой снайперской винтовки, создаваемой в рамках проекта «Уголек». Испытания оружия начнутся в 2022 году. Работы ведутся по заказу МО РФ. Отличительной чертой новых винтовок станет полное отсутствие импортных деталей.

Как отмечают эксперты, в случае успешных испытаний винтовки проекта «Уголек» могут в перспективе заменить легендарную СВД.