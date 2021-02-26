В ОНК опровергли этапирование Навального в Московскую область

Москва, 26 февраля. Блогера Алексея Навального не намерены этапировать ни в одну из колоний Московской области. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии региона Александр Мальцев.

В ОНК проверили информацию об этапировании основателя признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» в ИК-6 Коломны. Данные не подтвердились, отметил Александр Мальцев. В управлении ФСИН по Московской области уточнили, что Навального в этот регион доставлять не будут.

Глава московского штаба блогера Олег Степанов, согласно решению Мосгорсуда, останется под домашним арестом. Его фамилия фигурирует в деле о нарушении санитарных норм во время незаконной акции, состоявшейся 23 января в российской столице.