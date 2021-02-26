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Военный эксперт рассказал о российских модульных авианосцах «Варан»

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Военный эксперт рассказал о российских модульных авианосцах «Варан»

Москва, 26 февраля. Корабли модульной конструкции могут стать своеобразной панацеей для ВМФ РФ благодаря своей универсальности, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) заявило о подготовке нового универсального десантного корабля «Варан». Основным его отличием будет унифицированная базовая платформа. На ее базе могут быть заложены различные боевые суда — корабль обеспечения для плавания в Арктике, плавучий госпиталь и даже авианосец, сообщает «ПолитРоссия».

Западные аналитики обратили внимание, что при небольшом водоизмещении на борту «Варана» могут находиться до 50 летательных аппаратов. Дандыкин уверен, что в первую очередь проект предусматривает постройку именно авианесущего корабля, который сможет вмещать на борту не только самолеты или вертолеты, но и ударные беспилотники.

Военный аналитик напомнил, что в России запущено сразу несколько проектов по созданию авианосцев. Среди них «Ламантин», «Шторм», а теперь еще и «Варан». Также в Керчи строятся сразу два универсальных десантных корабля (УДК).

Будущее «Варана» зависит от модульного корвета «Меркурий». В случае успеха широкое распространение может получить и авианосец от ПКБ, считает эксперт.

Ранее китайские эксперты рассказали о ловком трюке России с аналогами французских УДК «Мистраль».

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