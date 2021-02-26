МакSим рассказала историю появления сценического псевдонима

Москва, 26 февраля. Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) рассказала, как появился ее запоминающийся сценический псевдоним.

По словам исполнительницы хитов «Мой рай» и «Трудный возраст», история возникновения сценического имени берет начало в детстве артистки. Она много времени проводила в компании старшего брата Максима, который увлекался спортом и часто брал сестру на различные мероприятия.

«У нас была своя компания, где никто не мог запомнить, как меня, самую маленькую, зовут. И прозвали меня Максим. Его звали Максом, а меня — Максим. Это стало моим сценическим псевдонимом», — цитирует звезду «Телепрограмма».

МакSим 22 февраля впервые появилась на большой сцене после тяжелой болезни. Исполнительница боролась с последствиями страшной аварии. После ДТП она несколько месяцев провела в больнице, не могла встать из-за внутренних повреждений и головной боли.

Звезда накануне Дня защитника Отечества посетила Санкт-Петербург, побывала в Петропавловской крепости и выстрелила из пушки. Концерт она дала в БКЗ «Октябрьский».