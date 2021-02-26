Шойгу посетил московское предприятие по производству БПЛА «Кронштадт»

Москва, 26 февраля. Министр обороны Сергей Шойгу посетил московское предприятие по производству беспилотников «Кронштадт» в ходе проверки выполнения гособоронзаказа.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на московском предприятии «Кронштадт», где идет производство беспилотных авиационных комплексов. Об этом сообщают в военном ведомстве.

«Министру обороны РФ показали наземный пункт управления беспилотниками, а также продемонстрировали сборку готовых изделий и процесс изготовления композитных деталей БПЛА», - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, представители промышленности продемонстрировали Шойгу комплекс воздушной разведки с БПЛА большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач «Иноходец», ударный скоростной БПЛА «Гром», аппарат радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД» и разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец-РУ».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в военных округах появятся центры психологической работы.