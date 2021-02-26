В Госдуме РФ отреагировали на авиаудары США по Сирии

Москва, 26 февраля. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин высказал свою точку зрения о недавних авиаударах Соединенных Штатов по границе Сирии и Ирака.

Пентагон ранее сообщал, что США нанесли удары по зданиям на рубеже между странами. Помещения использовались вооруженными бандформированиями, поддерживаемыми Ираном. Как отмечалось в сообщении ведомства, этот шаг стал ответной реакцией после нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Саблин уверен, что такие меры — еще один инструмент давления на Иран в преддверии переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий. По его мнению, американские авиаудары по границе показывают, что борьба с терроризмом для США в Сирии находится на последнем месте.

Депутат отметил, что РФ, наоборот, всегда стремилась помочь мирному населению САР и содействовала возвращению в страну беженцев.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало, что США предупредили РФ о готовящихся ударах всего за несколько минут.