Жительница Урала заблудилась во время урагана и замерзла насмерть

Челябинск, 26 февраля. После очистки дорог от снега в Челябинской области нашли труп пенсионерки. Она заблудилась во время урагана и замерзла.

Пожилая работница котельной возвращалась домой на такси после трудового дня, но водитель не смог доставить пассажирку до подъезда из-за погодных условий. Пострадавшая вышла из машины и решила самостоятельно добраться до дома. По дороге пенсионерка заблудилась.

Женщина обратилась в МЧС, где ее попросили оставаться на месте, однако по прибытии на указанную локацию сотрудники экстренных служб никого не обнаружили. Сообщается, что также звонки поступали от неравнодушного таксиста, который интересовался судьбой клиентки, сообщает URA.RU.

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