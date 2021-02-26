Боль в мизинце может сигнализировать об опасном заболевании

Москва, 26 февраля. Инфаркт миокарда может проявляться болью в левом мизинце и другими неочевидными симптомами, предупредила кардиолог Наталья Гаврилюк.

Сердечный приступ может проявляться не только болью в сердце, но и неприятными ощущениями в левой руке или даже мизинце. Иногда пациенты во время инфаркта миокарда чувствуют боль в верхней части живота и ошибочно принимают симптом за проблемы с желудком, рассказала Гаврилюк.

Аритмия при сердечном приступе может быть причиной потери сознания или даже смерти. В медицинской практике также известны случаи бессимптомного течения инфаркта миокарда, о котором пациенты узнают случайно только в ходе врачебного осмотра.

Житель Тюмени Владимир Казанцев в течение одного часа пережил четыре клинические смерти вследствие сердечного приступа, рассказала телеведущая Елена Малышева в эфире своей телепередачи. Мужчина чувствовал боль в грудной клетке, однако не сразу решился вызвать скорую.