Почему Байден ввел санкции против саудитов после звонка в Эр-Рияд

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили «давнее партнерство» между Вашингтоном и Эр-Риядом. А уже после беседы Госдепартамент объявил о «Законе Хашогги», который предусматривает санкции против 76 граждан Саудовской Аравии за причастность к убийству саудовского журналиста.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что решение американских властей говорит о новом курсе США на Ближнем Востоке и повлияет ли оно на позиции Эр-Рияда на политической арене.

До сих пор саудовский король и новый президент Штатов не общались, хотя с момента инаугурации Байдена прошло больше месяца. В ходе беседы монарх поздравил американского лидера с вступлением в должность. Собеседники подчеркнули «глубину отношений между двумя странами и важность укрепления партнерства», после чего перешли к ключевой повестке.

«Были также рассмотрены наиболее важные проблемы в регионе и события, представляющие общий интерес, а также действия Ирана в регионе, его дестабилизирующая деятельность и его поддержка террористических групп», — говорится в сообщении Saudi Press Agency.

Вашингтон выпустил свой релиз по итогам переговоров. Администрация Белого дома уточнила детали диалога.

«Вместе они обсудили региональную безопасность, в том числе возобновленные дипломатические усилия под руководством ООН и Соединенных Штатов по прекращению войны в Йемене, а также обязательство США помочь Саудовской Аравии защитить свою территорию от нападений со стороны группировок, связанных с Ираном. Президент сказал королю Салману, что будет работать над тем, чтобы сделать двусторонние отношения максимально прочными и прозрачными», — отмечает пресс-служба американского лидера.

Затянувшаяся пауза Вашингтона

После вступления Джо Байдена в должность новая администрация взяла паузу прежде, чем сформулировала стратегию действий на Ближнем Востоке. В начале февраля пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявлял, что дипломатическое ведомство еще только присматривается к раскладу в регионе.

«Мы менее двух недель в этой администрации и сейчас проводим тесные консультации с партнерами, союзниками, членами Конгресса», — сказал Нед Прайс, комментируя ситуацию с Ираном.

Менее чем за неделю до этого, 28 января, произошло назначение Роберта Мэлли на должность специального посланника США в Иране. Выпускник Йельского университета, работавший в команде бывшего президента от партии демократов Билла Клинтона и принимавший участие в избирательной кампании Барака Обамы, был когда-то главным переговорщиком Вашингтона во время работы над Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и тесно контактировал с Ираном.

Но внимание экспертного сообщества привлек не столько опыт работы Мэлли в качестве переговорщика, сколько политический скандал, в который он попал в июле 2000 года. Тогда провалился политический диалог между США, Палестиной и Израилем. Подавляющее большинство экспертов возлагало вину в срыве переговоров на бывшего председателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата.

Мэлли, принимавший активное участие в переговорном процессе, возлагал ответственность за провал в равной степени на Арафата, прежнего президента Штатов Билла Клинтона и израильского экс-премьер-министра Эхуда Барака.

После этого за Мэлли закрепилась репутация антиизраильского политика. Это обстоятельство ему припомнили после назначения на должность спецпосланника США по Ирану.

«Мэлли имеет длинный послужной список симпатий к Ирану и враждебности по отношению к Израилю», — написал в своем аккаунте Twitter сенатор от штата Арканзас Том Коттон.

19 февраля Белый дом отозвал из Совета Безопасности ООН требования о возобновлении антииранских санкций. Они были поданы 20 августа 2020 года при предыдущем президенте Штатов Дональде Трампе.

Новость стала дополнительным поводом подозревать Белый дом в наметившемся векторе проиранской политики на Ближнем Востоке. К этому моменту израильские власти уже искали ответ на вопрос, почему Байден не звонит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Джо Байден, вы позвонили мировым лидерам из Канады, Мексики, Великобритании, Индии, Франции, Германии, Японии, Австралии, Южной Кореи, России. Может быть, сейчас самое время позвонить лидеру Израиля, ближайшему союзнику США? Номер премьер-министра: 972-2-6705555», — написал представитель Израиля при ООН Дэнни Данон.

В конечном итоге разговор Байдена с Нетаньяху все же произошел, причем весьма неожиданно. 18 февраля израильский премьер стал первым ближневосточным политиком, с которым связался новоиспеченный американский президент.

Байден согласился говорить только с королем

При уже состоявшихся контактах Вашингтона с Израилем и Ираном политическая позиция Саудовской Аравии на Ближнем Востоке выглядела шаткой. В то время Байден уже принял решение о запрете на поставки оружия Эр-Рияду. Кроме того, появились слухи об отказе президента разговаривать с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

24 февраля, как раз накануне звонка саудовскому королю, состоялся брифинг Байдена. На вопросы журналистов о том, планирует ли он провести беседу с Салманом Аль Саудом, президент отвечать не стал. Впрочем, американский лидер кратко высказался о докладе по расследованию убийства журналиста-диссидента Джамаля Хашогги.

«Да, я его видел», — лаконично сообщил Байден.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. В преступлении обвиняют агентов спецслужб королевства, а в отдаче приказа на убийство — Мухаммеда бин Салмана.

Общий враг Вашингтона и Эр-Рияда

Иранская ядерная программа стала важнейшей темой ближневосточной повестки для Белого дома. Вашингтону важно, чтобы заработал СВПД. При этом сами Штаты по указу Дональда Трампа вышли из соглашения еще в 2018 году.

А уже в мае 2019 года Тегеран инициировал первый этап прекращения выполнения своих обязательств по договору. Более того, в январе 2021-го стало известно о готовности Ирана создать ядерную бомбу, что лишь усилило градус напряжения в отношениях с Штатами.

«Прогресс идет таким образом, что мы можем спокойно достичь любого процента и производить уран с уровнем обогащения в 40, 60, 90%», — заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Iran's nuclear spokesman says the country has made so much progress that it can easily boost its uranium enrichment to 40, 60, and even 90 percent pic.twitter.com/QBeBCIHakc — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) January 7, 2021

Фактически Тегеран оказался главным противником в регионе для Саудовской Аравии. Отношения между Тегераном и Эр-Риядом сейчас напоминают этап холодной войны: страны не ведут боевых действий друг против друга, однако активно поддерживают противоборствующие группировки в других странах.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума критически оценивает текущий уровень взаимодействия двух государств. По его словам, Тегеран и Эр-Рияд рассматривают друг друга как угрозу национальной безопасности, устранение которой занимает приоритетную позицию в политике и иранцев, и саудитов.

«Нет никаких оснований полагать, что в ближайшем будущем ситуация может измениться. Я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы страны сблизились или хотя бы начали предпринимать что-то для сближения. Не имея возможности начать прямые действия, стороны поддерживают разные прокси в регионе, заключают договоры, союзы по принципу «враг моего врага — мой друг», — отметил эксперт.

На чем расстались

Президент США никогда не скрывал своего недружелюбного отношения к Мухаммеду бин Салману. Когда ЦРУ установило причастность наследного принца к гибели Хашогги, Байден открыто называл его «головорезом».

Part two of Mike’s interview about Jamal Khashoggi with academy award winning director @bryanfogel https://t.co/XYGdsBDRcG — Slate (@Slate) January 27, 2021

Знакомство Байдена с докладом по убийству Джамаля Хашогги накануне звонка не могло не задать тон разговору. Поэтому объявление санкций против 76 саудитов сразу после беседы двух лидеров лишь на первый взгляд выглядит неожиданным. Скорее всего, это был хорошо продуманный шаг Джо Байдена.

Несмотря на открыто агрессивное отношение Байдена к саудовскому принцу, американская администрация, судя по всему, не планирует применять никаких конкретных санкций именно в отношении бин Салмана. Об этом уже сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные источники в правительстве США. Очевидно, президент Штатов прекрасно понимает, что дальнейшее ухудшение отношений с Эр-Риядом подорвет как двустороннее сотрудничество, так и усугубит позиции Вашингтона в противостоянии с Ираном.

President Biden won’t risk ties to Saudi Arabia by punishing Crown Prince Mohammed bin Salman for Jamal Khashoggi’s killing, administration officials said, despite intelligence that shows the crown prince approved the plot to kill and dismember Khashoggi https://t.co/Y1rCSyi7w1 — NYT National News (@NYTNational) February 27, 2021

Обычно Вашингтон в подобных случаях действует без оглядки на другие страны. Однако в сложившихся обстоятельствах американцы не могут не учитывать конъюнктуру, поэтому предпочитают отделаться «малой кровью», не вступая в открытое противостояние с Эр-Риядом.