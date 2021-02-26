Путин обсудил с членами Совбеза РФ кризис в Нагорном Карабахе

Москва, 26 февраля. Президент России Владимир Путин вместе с членами Совбеза РФ рассмотрел возможные варианты разрешения кризиса в Нагорном Карабахе и пути помощи местному населению.

На встречу были приглашены представители МЧС, пограничной службы и командующие миротворческими силами РФ в регионе. Путин затронул тему сотрудничества с зарубежными партнерами и международными организациями по вопросу урегулирования кризиса в Карабахе.

«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования», — открыл совещание Владимир Путин.

Армения не раз высказывала заинтересованность в более активном вовлечении российских военных и спасателей в разрешение проблем в НКР.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о готовящихся мирных переговорах по Карабаху, в которых примут участие вице-премьеры России, Армении и Азербайджана. Встреча назначена на 27 февраля.