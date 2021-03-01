Мария Миногарова и Наталья Ящук будут вести новости на телеканале «Суббота!»

Мария Миногарова и Наталья Ящук начнут вести по будням выпуски развлекательных новостей на канале «Суббота!», сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

Новый формат появится в эфире с первого дня весны. Телеведущие будут рассказывать о главных культурных событиях, громких именах и интернет-трендах.

«Суббота! News» — не только про новости, это и про возможность обсудить их с подругами, — отметила Миногарова. — Ваши подруги — это мы, Маша Миногарова и Наташа Ящук. Ежедневно происходит миллион событий: смешных, страшных, веселых, интересных: в Интернете столько блогеров, приложений и контента, что угнаться за этим и отследить все новинки просто невозможно».

По словам Марии, вместе с Натальей они будут каждый день отбирать все самое классное и интересное для зрителей «Субботы!».

«Это мой первый серьезный опыт в роли ведущей, и мне нравится чувство волнения, которое я испытываю, — призналась Ящук. — Я также очень рада работать с Миногаровой. Маша — профессионал, и мне есть чему поучиться у нее!»

Что касается формата, то телеведущая призналась, что и сама бы с удовольствием отвлекалась от дел в течение дня и смотрела выпуски актуальных новостей с такими милейшими девчонками.

«Поэтому рассчитываю, что моя аудитория заценит выпуски и захочет чаще включать телевизор!» — заключила Ящук.

В выпусках «Суббота! News» также будут три постоянные рубрики: «Потрошитель сториз» с обзорами социальных сетей звезд от блогера Александра Сорокина, «Обзор ТикТока» с Викторией Щаповой и «Лайк мейкер» — рубрика журналиста Павла Мавриди о добрых поступках, полезных и благотворительных инициативах.

Новости будут выходить по будням в полночь, а повтор — в семь утра.

Ранее стало известно, что на телеканале «Суббота!» покажут лучшие выпуски программы актрисы Агаты Муцениеце «Честный развод».