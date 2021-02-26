Топ-5 историй успеха российских звезд шоу-бизнеса, которые выросли в бедности

Некоторые истории успеха звезд шоу-бизнеса вдохновляют тем, что они, несмотря ни на что, шли к своей цели из самых низов. Без известных родителей и влиятельных фамилий они смогли добиться успеха и получить всероссийскую, а кто-то и всемирную, известность.

ФАН собрал топ-5 звезд российского шоу-бизнеса, которые выросли в малообеспеченных семьях, но смогли добиться популярности.

Наталья Водянова

Российская супермодель Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, своего отца она не помнит, поскольку родители в ее раннем возрасте развелись. В шесть лет у нее появилась сестра, которая родилась с врожденной патологией. Девочке поставили диагноз «детский церебральный паралич», и врачи посоветовали матери Натальи отказаться от ребенка, но она не стала. Оксана (сестра Натальи) отставала в развитии, а ходить она начала только после пяти лет. Матери приходилось работать на четырех работах, но семья все равно еле сводила концы с концами. Водянова помогала маме подрабатывать на рынке, из-за чего часто пропускала школу. Однажды друг отвел ее в модельное агентство, и уже в 16-летнем возрасте она отправилась покорять Париж. Без знания языков она добилась контрактов от таких дизайнеров индустрии, как Том Форд и Кельвин Кляйн. Сейчас Водяновой 39 лет, у нее пятеро чудесных детей, и она счастлива в браке. На подиуме она появляется редко, в основном она занимается собственным благотворительным фондом «Обнаженные сердца».

Вера Брежнева

Детство известной певицы, экс-участницы группы «ВИА Гра» Веры Брежневой никак не подразумевало, что ее имя когда-то будет украшать афиши предстоящих концертов и обложки журналов. Девочка родилась на Украине в многодетной необеспеченной семье. Из-за того, что Вере приходилось носить одну и ту же одежду каждый день, она терпела насмешки своих сверстников. Когда артистке исполнилось 11 лет, отец Веры скончался, и выживать семье стало еще сложнее. Благодаря артистизму и вокальным данным ее заметили на концерте группы «ВИА Гра», когда желающих пригласили на сцену исполнить одну из песен. До 2007 года Брежнева гастролировала по России с группой «ВИА Гра», потом она решила ее покинуть. Через год девушка вернулась в шоу-бизнес в качестве телеведущей, а после заявила о себе как о сольной исполнительнице. Ее талант не ограничивался лишь голосом, и вскоре она стала сниматься в кино. В 2015 году певица вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Сейчас ей 39 лет, и она воспитывает двух дочерей, появляясь на обложках известных журналов и радуя поклонников новыми хитами.

Светлана Ходченкова

Известная не только в кругах российской кинематографии, но и в Голливуде Светлана Ходченкова родилась в Москве, но из-за того, что родители развелись, ее мать была вынуждена уехать в Железнодорожный подмосковный городок. Для того чтобы девочка ни в чем не нуждалась, матери приходилось работать дворником, маляром и уборщицей. Когда Светлана подросла, то стала помогать маме мыть подъезды. Вскоре она поступила в муниципальный лицей, в котором поголовно учились дети обеспеченных родителей, и, естественно, они не приняли «простолюдинку» в свой коллектив. В подростковом возрасте она заключила контракт с модельным агентством и шесть месяцев проработала в Японии, но вскоре завершила карьеру модели. После обучения в Театральном институте имени Бориса Щукина Ходченкова успешно начала актерскую карьеру. Известность в Голливуде она обрела после участия в таких картинах, как «Росомаха: Бессмертный» и «Люди Икс».

Владимир Вдовиченков

Актер «криминального» жанра, как прозвали Владимира Вдовиченкова после выхода культового сериала «Бригада», родился в небольшом городке под Калининградом. Его родители работали на местном заводе, обеспечивая троих детей. Владимир увлекался спортом и занимался боксом. После школы он ушел на службу в военно-морской флот, которому посвятил четыре года жизни. После армии он не понимал, кем хочет стать, пробуя себя в качестве официанта и повара. И в какой-то момент он решился поступить во Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, где, еще будучи студентом, начал получать роли в кино. О нем заговорили после выхода сериала «Бригада», а потом он сыграл одну из ролей в фильме «Бумер». Актер был женат пять раз, и только в последнем браке с актрисой Еленой Лядой он обрел настоящее счастье.

Настасья Самбурская

История успеха актрисы Настасьи Самбурской поражает упорством артистки. Мать девочки работала продавцом в магазине, а отец сел в тюрьму, когда ей было всего пять лет. Актриса не раз признавалась, что не любит вспоминать тот период, и благодарит судьбу, что ей удалось не попасть под влияние компаний, в которых она проводила свою юность. Получив образование парикмахера, она переехала в Москву, чтобы стать гримером, но судьба свела ее с театром. Она поступила в школу-студию МХАТ, но через полгода ее отчислили за то, что она не умела держать язык за зубами и говорила правду прямо в лицо. После такого провала она поступила в ГИТИС, подрабатывая при этом парикмахером и администратором, чтобы прокормить себя. После обучения она успешно начала театральную карьеру, а вскоре судьба свела ее с кино. Популярность она получила благодаря сериалу «Универ», где девушка сыграла одну из главных ролей. Сейчас она ведет свой блог в Instagram, чем хорошо зарабатывает себе на жизнь.