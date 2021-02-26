ВЭБ.РФ займется привлечением средств на строительство штаб-квартиры РЖД

Москва, 26 февраля. Госкорпорация ВЭБ.РФ поможет РЖД изыскать средства на строительство новой штаб-квартиры. На реализацию проекта организациям потребуется 127 млрд рублей.

Общая площадь планируемого многофункционального комплекса холдинга РЖД составит 457,1 тысяч квадратных метров. Он будет построен на территории Рижского грузового двора города Москвы. В состав нового общественно-делового района войдут объекты образования, культуры и спорта, рекреационные зоны, а также офисные пространства современного формата.

Член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский подтвердил, что корпорация будет выступать оператором программы развития инфраструктуры. В рамках своей деятельности она отберет наиболее значимые проекты, передает «Коммерсантъ».

Компания «РЖД» рассматривает ряд инициатив, которые могут быть согласованы уже в этом году. В том числе, перевозчик может возобновить практику «железнодорожных круизов».