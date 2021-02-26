Пермячка расправилась с престарелым собутыльником

Пермь, 26 февраля. Жительница города Лысьва предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Материалы в отношении фигурантки направлены для проведения судебного заседания.

В СУ СКР по Пермскому краю считают, что 19-летняя девушка коротала время в компании 55-летнего соседа — они распивали спиртное. Между ними произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Обвиняемая схватила нож и одним ударом расправилась с оппонентом.

В Иркутской области силовики задержали подозреваемую в убийстве. Ранее судимая женщина распивала горячительные напитки в компании мужчины. Приятель предложил интимную близость. Женщина пришла в ярость и убила его ножом, сообщал ФАН.