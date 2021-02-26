Возвращение россиянки Миры Тэрады из тюрьмы в США упирается в бюрократию

Возвращение Миры Тэрады из тюрьмы в США — это вопрос бюрократии, заявил ФАН глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. По словам матери девушки, в данный момент судьба освобожденной по суду россиянки всецело зависит от единственного документа — свидетельства на право выезда в РФ. Миру должны были выпустить на свободу еще 29 января 2021 года, но она до сих пор находится в заточении. Подробности — в видеоматериале ФАН.

«При депортации из Финляндии из США у нее были потеряны документы: загранпаспорт и российский паспорт. Возник вопрос, чтобы восстановить документы в кратчайший срок. Это гражданка нашей страны, должны быть подключены все ресурсы. Мы написали письмо заместителю министра иностранных дел РФ Евгению Иванову с просьбой применить все ресурсы, чтобы это было сделано в кратчайший срок, и она вернулась на родину», — отметил Шугалей.

По словам правозащитника, в виновности девушки есть «большие сомнения». На данный момент судьба россиянки всецело зависит от решительных действий МИД РФ.

«Вопрос возращения именно бюрократический. Нужно сделать все, что можно, безо всяких запросов, переписок, все можно сделать по звонку. День-два, и это будет сделано», — уверен глава фонда.

25 февраля 2020 года суд США Восточного округа Вирджинии в Александрии приговорил финансового аналитика из Санкт-Петербурга Миру Тэраду к тюремному заключению сроком до 29 января 2021 года за отмывание денег. До этого девушка без предъявления обвинений провела полгода в тюрьмах строгого режима Финляндии. Пограничные службы страны задержали ее во время совместного отдыха с матерью 15 декабря 2018 года.

«Четыре тетради дневников и ее личные ценные вещи сотрудник консульства РФ обещал забрать, чтобы переслать мне, — рассказала ФАН мама Миры Светлана Рогожкина. — Из Александрии ей сообщили, что обращались в наше консульство, но не могли держать вещи больше определенного срока, поэтому они утилизированы. Там были ее стихи, рассказы — она хотела по возвращению домой издать книгу».

Максим Шугалей подтвердил информацию о суровых условиях содержания россиянки.

«В США своя правоохранительная система и свой менталитет. Они посадили человека, сейчас у них снегопады, которые привели к тому, что заключенные находятся в изоляции, — констатировал социолог. — У них нет нормальных условий содержания, их плохо кормят, у них нет возможности получать медицинскую помощь, условия очень плачевные. Многие, кто работает в тюрьме, просто не выходят на работу из-за снегопада».

По словам матери, сейчас Мира Тэрада находится в тюрьме штата Луизиана. Освобожденная согласно решению суда, россиянка 1988-го года рождения уже месяц ждет от нашего консульства единственный документ — свидетельство на право выезда в РФ.

«Моя дочь мне рассказала, что 29 января, когда приехали за ней, она спросила: «Я еду в аэропорт?». Ей сказали: «Нет представителя российского консульства, ты едешь опять в тюрьму, только в другую. Нет представителя и документа о том, что ты можешь выехать», — рассказала Светлана Рогожкина. — Я не знаю другого случая при депортации наших граждан, о которых мы знаем, чтобы запрашивали подтверждение гражданства. Дочь моя говорит, что это предвзятое отношение, хотя меня убеждают, что этого нет».

Мать девушки просит МИД поскорее разрешить ситуацию и помочь ее дочери вернуться домой.

«Я хочу, чтобы не придумывали никаких проверок, которые можно провести в России, чтобы ей выписали свидетельство. Я сама куплю ей билет, чтобы ее наконец-то отправили домой, — переживает мать. — С американской стороны препятствий нет. Они ждут документ от российского консульства в Хьюстоне. Я бы хотела попросить его сотрудников, чтобы они сопроводили ее до самолета. Она свободна! Это невыносимо знать, что она уже месяц должна находиться дома со мной, а она все еще в тюрьме. Это просто невыносимо».

По мнению Максима Шугалея, ситуация с возвращением россиянки домой должна разрешиться в самое ближайшее время.