Необоснованный заработок Варламова в Clubhouse осудили его коллеги-блогеры

Москва, 26 февраля. Блогер Илья Варламов необоснованно зарабатывает огромные суммы в Clubhouse на одном «молчании». Такой подход осудили его коллеги в беседе с журналистами.

Самый популярный российский пользователь приложения обновил ценник для рекламодателей. Модерация и организация комнаты со спикерами в голосовой социальной сети стоит 900 000 рублей. «Активный приход в комнату», подразумевающий общение и привод подписчиков — 600 000 рублей, а «молчаливый приход в комнату» (только привод подписчиков) — 500 000 рублей. Столько стоит час присутствия Варламова в эфире, как он сам рассказал Forbes.

«Блогеры берут деньги за «молчаливый приход» потому, что их подписчики получают уведомления о мероприятии и тоже заходят в комнату», — объяснил эксперт Булат Ламбаев.

Он не одобряет формат «молчаливого присутствия», так как не выполняется сама задача Clubhouse — создание интересных обсуждений. Пользователи уже все понимают и просто не заходят в такие комнаты, добавил специалист.

Осудили подобную тактику и другие блогеры. Маркетолог Алексей Ткачук уверен, что подобный подход «убивает доверие аудитории», а соосновательница Belong Agency Ксения Дукалис отметила, что людей вводят в заблуждение.

Новая соцсеть Clubhouse появилась в прошлом году, но СМИ ее уже называют «убийцей instagram и Tiktok». Для того ,чтобы стать пользователем приложения, человеку необходимо приглашение, пишет ФАН.