Маркетолог Григорьев предрек для ФАС нелегкий судебный процесс по «Клипу за 10 лямов»

Юристы Альфа-Банка осознавали рискованность идеи нашумевшего ролика блогера Моргенштерна и уверены, что смогут отстоять свою правоту в суде. Таким мнением в беседе с ФАН поделился маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал утверждение представителей Альфа-Банка о том, что новый ролик скандального блогера «Клип за 10 лямов» представляет собой не рекламу, а личное мнение исполнителя. Такое заявление было сделано после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о признаках нарушения закона «О рекламе» в недавнем видео рэпера.

«В законе четко указано, что реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание к нему и его продвижению на рынке. По моему мнению, ФАС, скорее всего, обоснует в суде свою правоту. Я считаю, что Альфа-Банку не удастся доказать, что данный ролик — не реклама», — сообщил эксперт.

В то же время, маркетолог поделился мнением о том, что возможность возникновения нынешних проблем изначально допускалась создателями видео.

«Думаю, что ФАС нелегко придется в суде. В Альфа-Банке тоже серьезные юристы. Я уверен, что еще до самих съемок, ролик проходил юридическую экспертизу. Уверяю вас, в таких структурах нельзя делать что-либо просто по инициативе какого-то низового отделения. Я знаю, как устроены корпорации. Я считаю, что соответствующие эксперты завизировали данный проект и сказали что-то в духе: «Годится. Вот такой и снимайте. Даже если наедут — отобьемся», — подытожил собеседник.

Ранее Николай Григорьев оценил решение ФАС о возбуждении дела против Моргенштерна и Альфа-Банка.