Telegram пытается вылезти из долгов

Москва, 26 февраля. Мессенджер Telegram разослал потенциальным покупателям своих облигаций финансовую отчетность, из которой стало известно, что компании не хватает денег на раздачу долгов.

До конца апреля текущего года компания-детище Павла Дурова должна вернуть инвесторам более 600 миллионов долларов. Для успешного погашения долгов мессенджер планирует привлечь 1 миллиард долларов с помощью новых инвесторов. Из них 684 миллиона долларов уйдут на погашение долгов, а остальное компания потратит на свое развитие, пишет VTimes.

Подлинность документов, с которыми ознакомилось издание, подтвердил один из их получателей. Сообщается, что Telegram не скрывает от потенциальных инвесторов проблемы финансирования операционной деятельности. К тому же компания подробно описывает все возможные риски, говорится в статье.

Ранее СМИ уже сообщали о планах Telegram привлечь средства через размещение облигаций. Причем к участию будет допущен только ограниченный круг инвесторов, пишет ФАН.