Бразилия вновь погружается в карантин: четыре штата объявили локдаун

Бразилиа, 26 февраля. Власти четырех бразильских штатов и федерального округа Бразилиа объявили о введении новых ограничительных мер в связи с ростом новых случаев заражений COVID-19. Более 250 тысяч бразильцев уже стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает издание Veja.

Карантин в Сан-Паулу

Среди всех субъектов бразильской федерации сильнее всего пострадал от коронавируса штат Сан-Паулу, где с начала пандемии зарегистрировано 20% от общего количества заражений и 23% от всех летальных исходов. Губернатор штата Жуан Дориа еще во время первой волны пандемии показал себя приверженным сторонником строгих ограничительных мер. Последний карантин был введен в канун нового года, чтобы не допустить массового скопления людей по случаю праздника.

SP tem recorde de pacientes internados em UTI com Covid-19, e governo diz que vai endurecer quarentena na quarta | São Paulo | G1 https://t.co/ZTO29AYb6p — Repórter Edi (@Edi_Disousa) February 23, 2021

Однако спустя два месяца правительство самого густонаселенного региона страны вновь столкнулось с всплеском новых случаев заражения вирусом несмотря на начало массовой вакцинации. 24 февраля в палатах интенсивной терапии штата находилось 6 410 человек, что стало рекордным значением с начала пандемии. Начиная с 10 января в больницах Сан-Паулу ежедневно умирало более 200 больных COVID.

Чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения 24 февраля губернатор подписал указ о введении карантина с 23:00 до 5:00 по местному времени, в течение которого местным жителям запрещается покидать места жительства. Несмотря на возвращение к практике ночных полицейских рейдов, администрация Дориа решила не штрафовать нарушителей карантина.

Governo de SP determina restrição de circulação das 23h às 5h em todo o estado a partir de sexta-feira https://t.co/AjDg28YCz6 pic.twitter.com/GsXsWn4jMG — Notícias de Araras (@noticiasararas) February 24, 2021

Все предприятия, не входящие в список государственно образующих, будут обязаны прекратить работу по ночам. Бары, рестораны и предприятия общественного питания смогут работать лишь до 20:00 или 22:00 в зависимости от муниципалитета.

Учитывая усталость горожан от ограничительных мер, глава местного правительства подчеркнул, что «новые ограничения нельзя назвать локдауном, поскольку общественный транспорт не будет остановлен».

«Это педагогическое и символическое сообщение населения, потому штрафы выписываются только за не ношение маски в общественных местах», — заявила глава департамента экономического развития Сан-Паулу Патрисия Эллен.

Ограничительные меры в Сан-Паулу продлятся до 14 марта. По данным сан-паульского департамента здравоохранения, в штате зарегистрировано свыше 2 миллионов заражений COVID-19. Вирус унес жизни 58 тысяч жителей штата.

Без выходных в Санта-Катарине

Самая тяжелая ситуация с начала пандемии сложилась и в южном штате Санта-Катарина. Издание NSC Total сообщает, что в настоящее время в больницах региона заняты 95% мест в палатах интенсивной терапии, медицинские учреждения прекратили принимать новых больных с диагнозом COVID-19.

В связи с этим правительство Санта-Катарины также приняло решение о введении карантина. Согласно указу губернатора Карлоса Моизеса да Силвы, локдаун распространяется только на выходные дни. Жители Санта-Катарины не смогут покидать свои дома с 23:00 26 февраля до 6:00 1 марта. Аналогичным образом будет ограничено передвижение лиц с 5 по 8 марта.



В течение двух рабочих недель будет ограничено время работы культурных заведений, пляжей, общественного транспорта и предприятий общественного питания. Власти города Итажаи также отказались от очных занятий во всех учебных заведениях.

«Мы работаем для защиты жизней жителей Санта-Катарины. Мы будем делать все, что в наших силах. Правительство штата готово принять более строгие меры», — заявил да Силва.

С начала пандемии COVID-19 в Санта-Катарине зафиксировано 658 тысяч заражений коронавирусом, из них 7 165 случаев закончились летальными исходами.

Ограничения в Баие

Тяжелая ситуация в медицинских учреждениях наблюдается и на Северо-западе Бразилии. В больницах штата Баия заполнены 83% всех отделений. 25 февраля губернатор региона Руй Коста последовал примеру властей Санта-Катарины и подписал указ о введении всеобщего карантина с 23:00 26 февраля до 5:00 1 марта. В дневное время суток жители Баии смогут беспрепятственно покидать свои дома. Работа общественного транспорта не будет ограничена.

Anúncio de novas medidas contra o coronavírus na #Bahia. https://t.co/YbgmGkLAvT — Rui Costa (@costa_rui) February 25, 2021

На выходные закроются все заведения общественного питания, любые магазины, все культурные и религиозные места. Во избежание подпольных вечеринок власти запретили продажу алкоголя во всех магазинах.

Согласно данным Министерства здравоохранения Бразилии, с начала пандемии новым коронавирусом в Баие заразились 670 тысяч человек, от осложнений умерли 11,5 тысяч пациентов.

Первый локдаун в столице

По желанию правительства Жаира Болсонару власти федерального округа Бразилиа (отдельный субъект федерации, как в США. – Прим. ФАН) отказались от введения строгих ограничительных мер во время первой и второй волны пандемии. Однако к концу февраля загруженность палат интенсивной терапии в государственных больницах округа достигла 92%, что заставило передумать губернатора Ибанеиса Рошу.

Atendendo a recomendação dos técnicos da @secsaudedf, vou decretar lockdown de 20h às 05h da manhã a partir de segunda-feira. Queria muito evitar essa decisão, mas não temos outra opção a não ser tomar medidas mais fortes. Nossa taxa de ocupação dos leitos já está em 92%. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) February 26, 2021

Согласно последнему указу губернатора, с 1 марта все рестораны, бары, кафе и торговые центры Бразилиа будут закрыты с 20:00 до 5:00 по местному времени. Возобновление очных занятий в школах, запланированное на 8 марта, будет перенесено на неопределенный срок.

По официальным данным, с начала пандемии в федеральном округе было зарегистрировано 294 тысячи заражений COVID-19. От вируса скончались 4,8 тысяч жителей субъекта бразильской федерации.

#CORONAVÍRUS | Boletim do Distrito Federal



Acesse o Portal Covid-19 e fique por dentro das ações de enfrentamento ao coronavírus no DF: https://t.co/5k08kiY6AY#GDF2021 #SaúdeDF #pandemia pic.twitter.com/M6MKcBzAwn — Governo do Distrito Federal - GDF (@Gov_DF) February 26, 2021

«Худший момент» для Параны

Несколько часов назад локдаун был также объявлен в южном штате Парана. По данным местного департамента здравоохранения, больницы штата заполнены на 94%, а очереди на госпитализацию с подозрением на COVID-19 за последние недели вырос в 9 раз. Губернатор Ратиньо Жуниор назвал ситуацию «худшим моментом за год пандемии».

Paraná decreta lockdown a partir de sábado https://t.co/c4QDIp3xXF — Casadarei Anna (@casadarei2) February 26, 2021

Начиная с 26 февраля до 8 марта в Паране жителям Параны будет запрещено появляться на дорогах и в общественных местах с 20:00 до 5:00. Все заведения, не включенные в список государственно образующих предприятий, будут закрыты в ночное время суток. Помимо этого до конца карантина будут запрещены все религиозные мероприятия, а учащиеся всех учебных заведений начального, среднего и высшего образования будут переведены на дистанционное обучение. В целях снятия напряженности в больницах все плановые операции планируется перенести на 30 дней.

«Это будут сложные несколько дней, но эти меры нацелены на спасение жизней. Мы не можем допустить коллапса в сфере здравоохранения. Мы собираемся выиграть эту битву снова. Кроме того, в больницах есть много молодых людей на аппаратах ИВЛ, чего не было раньше. Ситуация чудовищная», — заявил Ратиньо Жуниор.

С начала пандемии в штате Парана официально зафиксировано 634 тысячи случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, из них более 11 тысяч закончились летальными исходами.

Вопреки Болсонару

24 февраля президент Бразилии Жаир Болсонару в очередной раз раскритиковал губернаторов, которые планируют ввести временный локдаун для борьбы с пандемией. По мнению главы государства, ограничительные меры подрывают восстановление экономики и убивает частный бизнес. Болсонару утверждает, что экономика и здравоохранение важны в равной степени.

Однако в связи с острой нехваткой вакцин и резким ростом заболеваемости местные власти все чаще действуют без оглядки на федеральное правительство, поскольку ни один штат не желает повторить печальный опыт Амазонаса.

В начале января в северном штате Амазонас произошел коллапс системы здравоохранения. Больницы оказались переполненными, а врачам пришлось делать вентиляцию легких вручную из-за нехватки аппаратов ИВЛ и кислорода. После объявления чрезвычайного положения часть пациентов была перевезена в другие регионы Бразилии, а кислород для аппаратов ИВЛ местные власти начали заказывать даже из Венесуэлы. Ситуация в Амазонасе не стабилизировалась даже к концу февраля.