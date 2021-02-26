Адвокат Гордон оказалась не в курсе судебного иска Рыбачук к Дробышу

Адвокат Екатерина Гордон в беседе с ФАН сообщила, что ничего не знает о претензиях поэтессы Анастасии Рыбачук к продюсеру Виктору Дробышу.

Ранее стало известно, что к судебному разбирательству актрисы Настасьи Самбурской с продюсером Виктором Дробышем в связи с расторжением контракта из-за несостоявшейся карьеры певицы, возможно, добавилось новое дело. Поэтесса Анастасия Рыбачук требует денег с обеих сторон за использование своего произведения и исполнение песни «Старая».

По словам Екатерины Гордон, она занималась только судами Дробыша и Самбурской, и ей ничего не известно ни о сумме претензий поэтессы к исполнительнице песни и продюсеру, ни о самой Рыбачук.

«Я не знаю, что это за мадам такая, — удивилась Гордон. — Могу прокомментировать как его юрист все что касается отношений с Самбурской. Настасьей был подан иск к Дробышу. Она хотела признать договор прекратившим действие, по-моему, с 11 марта 2020 года».

Адвокат рассказала о следующих шагах ее доверителя и перспективах дальнейшего сотрудничества двух музыкантов в рамках Продюсерского центра Виктора Дробыша.

«Уже подали о возмещении убытков, — сообщила собеседница агентства. — Есть определенная процедура: мы направили уведомление о расторжении договора, и, соответственно, у Настасьи сейчас есть возможность досудебного урегулирования этого вопроса с Виктором».

По словам Гордон, у Самбурской и ее адвокатов еще есть время подумать и дать ответ на уведомление в положенные сроки.

«Мы не просим от Самбурской ничего кроме как официально раскрыть какие-то финансовые вопросы и расторгнуть договор, — обосновала позицию своего клиента адвокат. — Не хотим и не считаем нужным делать это задним числом, по надуманным основаниям, дискредитирующим Виктора Дробыша».

По мнению Екатерины Гордон, перспективы дальнейшего сотрудничества есть.

«Мы не против мирного урегулирования вопроса, просто это нужно делать честно. Садиться за стол и обговаривать сумму, при которой Настасья продолжает свою музыкальную карьеру», — сообщила она.

Сумму возможного иска адвокат не озвучила, но заметила, что продюсером были затрачены совершенно конкретные деньги на клипы и раскрутку артиста. Адвокат, неоднократно защищавшая представителей шоу-бизнеса в судах, считает, что продюсер понес убытки, связанные с отказом Настасьи участвовать в определенных мероприятиях.

«Дробыш настроен позитивно, — отметила собеседница ФАН. — Как и любой человек, он задет тем, как нечестно и некрасиво ему «в спину» кинули иск от компании Добровинского, делая вид, что он ничего для Настасьи не сделал. Сейчас он абсолютно нейтрально к ней относится. Просто хочет, чтобы все прошло по закону».

Как известно адвокату, личных претензий к Самбурской у Дробыша нет. При этом Гордон считает, что Анастасия Самбурская могла бы лично урегулировать вопрос с человеком, который сделал для нее так много, а не нанимать адвокатов, в частности Александра Добровинского.

«У нее осталась пара недель на ее ответ на наше уведомление, — рассказала Екатерина Гордон. — Соответственно, если в ближайшие дней десять ответа не будет, то будет иск».

Ранее Виктор Дробыш разгневался на решение суда о долге перед поэтессой Рыбачук. Он заявил ФАН, что вся ситуация с судебными претензиями к нему со стороны поэтессы Анастасии Рыбачук — непонятная и некрасивая история.