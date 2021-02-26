Эпицентр пожара на Юбилейном месторождении в ЯНАО находился в узле по подготовке газа

Салехард, 26 февраля. Сотрудники спасательных служб установили, что площадь распространения возгорания на Юбилейном месторождении составила более 1600 кв. метров.

На месте происшествия работали более 20 специалистов МЧС. Также стало известно о том, что сотрудников предприятия оперативно вывели с территории месторождения. Сведений о погибших или пострадавших людях не поступало. Однако пока руководство месторождения приняло решение временно прекратить добычу газа, сообщало Федеральное агентство новостей.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа уже приступила к выяснению всех обстоятельств ЧП. Специалисты проверят соблюдение требований техники безопасности на объекте, а также оценят причиненный ущерб.