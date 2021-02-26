Каркас 12-метрового чучела Масленицы начали устанавливать в Волгограде

Предполагается, что в этом году размер куклы составит около 12 метров. Чучело Масленицы сделают из дерева, нарядят его в кокошник и платье. Об этом сообщило издание «Волгоградская правда».

Вопреки распространению коронавирусной инфекции, власти Волгограда приняли решение не отказываться от проведения традиционных масленичных гуляний. Уже началось изготовление главного персонажа проводов зимы. Огромная кукла высотой 12 метров украсит площадь в пойме реки Царица.

В этом году Масленичные гуляния выпадают на период с 8 по 14 марта. После этого у православных начинается самый строгий пост перед главным христианским праздником — Пасхой.

Не так давно диетолог Маргарита Королева рассказала, как сохранить традиции Масленицы без вреда для здоровья. По ее словам, главная опасность блинов заключается в жирных сметане и масле, а также в высоких углеводах, которые содержатся в пшеничной муке. Все это может привести к изменению кишечной микрофлоры человека.