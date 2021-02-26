Нефтегазовые доходы России снизились в 2020 году

Москва, 26 февраля. Доля доходов бюджета России от продажи нефти и газа в 2020 году снизилась с 39,3% до 28%, сообщается в аналитической записке Счетной палаты.

Общий доход госбюджета за прошлый год составил 18 722,2 млрд рублей, что на 1871,4 млрд рублей, или 9,1%, ниже прогнозируемого общего объема доходов. Из этого нефтегазовые доходы на 30,4%, или 2 288,5 млрд рублей, ниже. Ненефтегазовые доходы госбюджета выросли на 417,1 млрд рублей, или на 3,2%. Доля ненефтегазовых доходов за 2020 год выросла на 11,3% относительно уровня 60,7% годом ранее.

Стоимость нефти марки Urals в апреле 2020 года достигла исторического минимума — 16,3 доллара за баррель. В целом за год, несмотря на преимущественно позитивную динамику, цена сложилась на уровне 41,4 доллара за баррель против 63,9 доллара в 2019 году.

В январе 2021 года для спроса на газ в Европе сложилась хорошая перспектива для «Газпрома». Из-за холодного фронта под названием «Зверь с Востока 2» страны региона начали опустошать свои запасы топлива. Так, в Германии, главном европейском рынке газа, запасы сократились до 34,17%.