Вологодские росгвардейцы отогрели погибавшего на морозе мужчину

Вологда, 26 февраля. Житель города спасся от смерти благодаря бойцам Росгвардии. Они отогрели пострадавшего и вызвали скорую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов, патрулируя улицы города Сокол, получили сообщение о лежащем на проезжей части в полубессознательном состоянии мужчине. Они тут же выехали на место происшествия.

По прибытию представители ведомства позвонили в экстренные службы и согрели окоченевшего прохожего собственными бушлатами. Также росгвардейцы начали растирать конечности мужчины, тем самым спасая их от обморожения.

После инцидента пострадавшего показали врачам. Медики положительно оценили действия бойцов по оказанию первой помощи.

Ранее ФАН писал о том, как сотрудники Росгвардии помогли вытащить из «снежного плена» челябинских автомобилистов.