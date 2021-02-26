Шойгу отметил возросшую мощь российских систем радиоэлектронной борьбы

Москва, 26 февраля. Российские военные специалисты добились расширения зоны действия систем радиоэлектронной борьбы в 3,5 раза. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании ведомства.

В России были разработаны 19 новейших устройств для радиоэлектронной борьбы, которыми можно оснащать как авиацию, так и флот. Активное применение средства РЭБ нашли в Сухопутных войсках РФ. Все они были спроектированы с учетом возможностей радиоэлектронных средств и вооружений иностранных армий. Поставки РЭБ, по словам Шойгу, позволили расширить список средств противника, с которыми теперь могут эффективно бороться российские войска.

«Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность применения в 3,5 раза», — заметил министр.

По словам Шойгу, с 2015 года в России появились современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования, многие из них не имеют аналогов за рубежом.

Ранее китайские эксперты заключили, что Пентагон боится за сохранность американских самолетов ВВС из-за успехов России в разработке систем РЭБ.