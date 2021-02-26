Наледь с тульской телевышки атакует машины жителей города

Тула, 26 февраля. В регионе резко потеплело, что спровоцировало массовое таяние снега и падение сосулек. Проходя под крышами или балконами, к внезапной опасности можно хоть как-то быть готовыми. Но своеобразная воздушная угроза проявляется и там, где ее, казалось бы, не ждут.

Как стало известно ФАН, от падения наледи пострадали автомобили туляков, проезжавших неподалеку от городской телевышки. Это один из самых высотных объектов города, тросы крепления натянуты в радиусе нескольких десятков метров вокруг. Под одним из таких тросов располагается автодорога. Двигавшиеся по ней машины и стали жертвами ледопада.

О проблеме известно давно. Официальные аккаунты радиотелевизионного передающего центра в соцсетях предупредили пешеходов и автолюбителей об опасности.

«Напоминаем, что в связи с прогнозируемым потеплением, возможно падение льда с антенно-мачтовых сооружений. Будьте бдительны и предельно осторожны, передвигаясь по территории, прилегающей к телецентру», – сообщили в Тульском ОРТПЦ.

Но не всегда внимания и бдительности бывает достаточно. Жители Тулы рассказали о том, что стали жертвами падения сосулек на их машины, припаркованные недалеко от телевышки.

«Приходится часто ездить мимо телевышки, так как живу неподалеку. Чтобы проехать по-другому, надо объезд делать, это далеко и долго. Иногда и паркуюсь здесь. Раньше не считал, что риск какой-то, а тут прямо на моих глазах наледь свалилась рядом с машиной. Видел, как падали сосульки на соседние автомобили. Но через несколько дней, надеюсь, все растает, уже не придется опасаться», – рассказал ФАН автолюбитель Михаил Сотников.

По сведениям ФАН, от наледи пока пострадали только машины. Обращений в медицинские учреждения с травмами из-за падений сосулек с тросов телевышки не было.