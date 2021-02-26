Институт медицины на базе МарГУ откроют в Республике Марий Эл

Йошкар-Ола, 26 февраля. Ученый совет Марийского государственного университета на заседании совета принял решение о создании Института медицины на базе МарГУ.

К такому шагу их подтолкнуло большое количество желающих обучаться на медицинском факультете вуза. Этот показатель увеличивается с каждым годом и уступает только Педагогическому институту.

Подтвердилось и качество образования на медицинском факультете, бывшие студенты которого уже заняли должности в медучреждениях. По всем признакам факультет перерос свой статус, отметил ректор МарГУ Михаил Швецов.

На данный момент на медфакультете получают образование более двух тысяч студентов-медиков из 56 регионов России и 30 стран мира. В Центре аккредитации и симуляционного обучения, открытом на базе факультета, выпускники и опытные врачи могут подтвердить свою квалификацию, сообщает издание «МедиаПоток».

В Республике Марий Эл могут появиться передвижные аптечные пункты, которые будут поставлять лекарственные препараты в небольшие поселения региона. Инициативу поддержал депутат Госсобрания республики Владимир Кожанов.