Брат Хабиба Нурмагомедова узнал соперника по дебютному бою в Bellator

Анкасвилл, 26 февраля. Стал известен соперник Усмана Нурмагомедова по первому бою в промоушене Bellator.

Президент Bellator Скотт Кокер в своем Twitter-аккаунте сообщил, что двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова проведет свой первый поединок в промоушене 2 апреля. Его соперником станет американец Майк Хэмел. Бой пройдет в городе Анкасвилл, расположенном в штате Коннектикут.

«Непобежденный Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator 2 апреля. Он выступит в главном карде турнира Bellator 255 и сразится с Майком Хэмелом», — написал президент промоушена.

На счету Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 поединках в смешанных единоборствах. В Bellator он перешел из промоушена GFC. Соперник россиянина одержал в смешанных единоборствах семь побед и потерпел четыре поражения.