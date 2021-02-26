Коронавирусные ограничения: что будет с Европой в ближайший месяц

С наступлением весны многие европейские страны будут играть со злободневным вирусом по новым правилам. С 1 марта кто-то ослабит ограничения, а кто-то, наоборот, усилит, вплоть до объявления локдауна. Пока одни с осторожным облегчением выдыхают и начинают постепенно избавляться от вынужденных мер, другие, напротив, только начинают признавать господство пандемии. ФАН рассказывает, как, предположительно, будут развиваться события в мире ограничений в ближайший месяц.

Финляндия

Финляндия до недавнего времени могла похвастаться очень низким уровнем распространения коронавируса в мире. Пока Европа утопала в заразе, Суоми по количеству зараженных занимала место ниже сотого. До января в Финляндии действовал один из самых мягких противоэпидемических режимов в ЕС. В какой-то момент все изменилось, и коронавирус здесь, так же как и везде, перестал поддаваться контролю. С 8 марта в Финляндии из-за роста заболеваемости введут трехнедельный национальный локдаун. Граждане будут вынуждены соблюдать самоизоляцию. С начала пандемии в стране выявили более 56 тыс. случаев коронавируса — не так много, но теперь статистика заболеваемости финнов резко пошла вверх.

Нидерланды

В Нидерландах с 1 марта ученики средних школ и студенты колледжей смогут раз в неделю посещать образовательные учреждения. С 3 марта в стране возобновится работа парикмахерских и салонов красоты, посетить которые можно будет по предварительной записи при ограниченном количестве человек. Также в Голландии откроются бутики, которые за раз будут принимать не более двух посетителей. Кроме того, молодежи до 26 лет разрешат заниматься спортом и физкультурой в закрытых помещениях.

Швеция

Швеция долгое время не признавала карантин и всяческие ограничения, за что также поплатилась. Ежедневно в стране регистрируют примерно по три-пять тыс. заболевших. С 1 марта кафе, бары, рестораны и другие общественные заведения будут закрываться в стране в 20:30. Количество людей в фитнес-залах, магазинах и в торговых центрах существенно ограничат. Категорически запрещено собираться группами, а в транспорте и в общественных местах все время нужно будет носить маски. Кроме того, под запретом все детские спортивные соревнования. Если эти меры окажутся недостаточными, власти не исключают, что полностью приостановят некоторые сферы общественной жизни.

Германия

С 1 марта Германия, как и ряд других европейских стран, вводит послабление действующих ограничений. В стране откроются школы, а если средний показатель заболеваемости снизится до 50 зараженных на 100 тыс. населения, то заработают и парикмахерские. В салоны по предварительной записи будут пускать строго по одному посетителю, с ребенком сможет находиться взрослый. Другие общественные заведения откроют, когда цифра опустится до 35 заболевших. Власти ФРГ подчеркивают, что быстрого снятия всех ограничений не будет.

Эстония

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что распространение COVID-19 в стране находится на очень высоком уровне, поэтому власти вынуждены ввести новые ограничения. Студенты и школьники 5-12 классов останутся на дистанционном обучении, младшие классы продолжат учиться в очном режиме. Под запретом посещение кинотеатров, театров, концертов. На улице нельзя собираться группами более 10 человек, а люди разных возрастных категорий не должны контактировать друг с другом. С 22:00 до 06:00 общение на улице запрещено. Кафе и рестораны смогут работать строго до 18:00, после — только доставка и заказы навынос. В торговых центрах уберут скамейки и отключат все точки Wi-Fi. В общественных местах и в транспорте граждане обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Швейцария

С 1 марта в Швейцарии решили снять значительную часть ограничений, введенных ранее из-за ухудшившейся ситуации по COVID-19. В первый весенний день в стране откроются музеи, библиотеки, зоопарки, стадионы, но рестораны и кафе до 22 марта останутся закрытыми. Швейцарцам разрешат собираться группами до 15 человек, а в спортивных и культурных мероприятиях, где принимают участие подростки в возрасте от 16 до 20 лет, ограничения на количество человек отменят. Масочный режим и социальное дистанцирование при этом сохраняются.

Чехия

Правительство Чехии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 1 марта намерено ограничить передвижение граждан границами районов их проживания на три недели. Исключения сделают для поездок на работу и посещений родственников с целью оказания им помощи. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, в стране наблюдается «наихудшая эпидемиологическая ситуация среди стран Европы». В планах у властей также закрытие детских садов и перевод на удаленное обучение младших школьников, которые пока посещают очные занятия. Количество открытых магазинов в стране значительно сократится. С начала пандемии в Чехии коронавирус диагностировали у 1,2 млн человек, для страны с населением чуть более 10 млн это катастрофические показатели.

Дания

С 1 марта датчане решили постепенно возвращаться к нормальной жизни. В первый день весны в стране откроются магазины площадью до пяти тыс. квадратных метров. В самых незараженных регионах заработают общеобразовательные учреждения, при этом школьники будут обязаны сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю. На улицах разрешат собираться группами до 25 человек.