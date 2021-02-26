Пенсионный фонд России рассказал об индексации пенсии работающих инвалидов

Санкт-Петербург, 26 февраля. Пресс-служба Пенсионного фонда России сообщила, как изменятся пособия и пенсии для инвалидов за 2021 год.

Так, с 1 января страховые пенсии инвалидов были увеличены на 6,3%, что является выше уровня инфляции (4,9%). Также с 1 февраля на 4,9% были проиндексированы ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, предоставляемые всем инвалидам. Наряду с этим, 1 апреля будут проиндексированы государственные пенсии инвалидам, включая социальную пенсию по инвалидности. А с 1 августа страховые пенсии инвалидов, работавших в прошлом году, будут увеличены в соответствии с поступившими страховыми взносами на пенсию.

Отметим, согласно данным Федерального реестра инвалидов, в настоящее время в России насчитывается 11,63 млн инвалидов.

Наряду с этим, на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заместитель председателя Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Михаил Терентьев сообщил, что в России 3,5 миллиона человек с инвалидностью находятся в трудоспособном возрасте. Однако лишь 930 тысяч человек имеет возможность работать. То есть, 2,5 миллиона людей с инвалидностью живут на пенсию и на региональные меры поддержки.

Ранее ФАН сообщал, в Госдуме рассказали об изменении критериев получения инвалидности.