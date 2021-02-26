В ДОМ.РФ раскрыли способы дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Москва, 26 февраля. Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал, с помощью чего в России можно удешевить жилищные кредиты.

Эксперт уверен, что на сегодняшний день весь потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок исчерпан. В будущем удешевить кредиты на жилье для россиян помогут два фактора: развитие рынка ипотечных облигаций и перевод сделок в электронную форму.

«Указанные меры сократят издержки ипотечных кредиторов», — отмечает Гольдберг.

В свою очередь это поможет снизить ставку по ипотеке для граждан России, передает пресс-служба ДОМ.РФ. По данным Центрального банка России, в январе текущего года кредитные организации выдали более 95 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 259,5 миллиарда рублей. Показатель на 22% превышает прошлогодний по количеству и на 37,3% — по объему.

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