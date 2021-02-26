Стилист Сергей Зверев в модном костюме появился в Госдуме

, 26 февраля. Известный парикмахер и стилист Сергей Зверев посетил Государственную думу в классическом костюме и весьма эпатажной широкополой шляпе.

Король гламура Сергей Зверев умеет удивлять как никто другой. Несколько дней назад он ошарашил подписчиков архивным снимком из дембельского альбома, где запечатлен еще совсем юным мальчишкой. А теперь стилист опубликовал в Instagram фото из нижней палаты Федерального собрания. Точную цель визита в законодательный орган страны Зверев не сообщил, довольно уклончиво заявив, что пришел в Госдуму на встречу.

«Как думаете, от какой партии мне лучше выдвигаться в Госдуму?» — поинтересовался стилист у своих подписчиков.

Фолловеры в комментариях принялись давать советы Звереву и выражать поддержку. Сам стилист признался, что у него нет отбоя от призывов стать политиком и депутатом Госдумы от Бурятии.

«Я обратил внимание, что пишут не только жители Бурятии, но и люди со всей России. Есть такие предложения и пожелания со всех концов света. «Вам пора баллотироваться в Госдуму». Я, конечно, стал задумываться», — рассказал о своих планах Зверев.

Король гламура ранее побывал на встрече лидеров партии «Справедливая Россия — за правду!» с деятелями культуры. В ходе беседы Зверев не смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма.