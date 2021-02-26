Росавиация назвала один из критериев допуска перевозчиков к рейсам за рубеж

Москва, 26 февраля. Заседание по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов проходит в эту пятницу в Росавиации.

Возможность осуществлять перелеты за рубеж получат не все авиакомпании. Чтобы им предоставили допуск, они должны соответствовать нескольким критериям. Одно из них — это наличие в парке современных отечественных самолетов.

Речь идет о таких бортах, как Ту-203, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100. Это среднемагистральные и ближнемагистральный узкофюзеляжные пассажирские воздушные судна. В будущем одним из критериев получения допуска к международным перелетам может стать наличие у авиакомпании самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут» совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева.

В Росавиации не подтвердили возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами. Некоторые иностранные СМИ опубликовали сообщения, согласно которым с 28 февраля якобы возобновляются полеты чартеров в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Однако такая информация не соответствует действительности.