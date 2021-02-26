Актер Александр Обласов признался в двойственном отношении к дате 23 февраля

Известный российский актер театра и кино Александр Обласов заявил ФАН, что в нашей стране обязательно надо праздновать День защитника Отечества, посвященный тем, кто принес нам мир.

42-летний уроженец поселка Славянка Приморского края в эксклюзивном интервью рассказал о своем отношении как к одному февральскому празднику, так и к другому — Дню всех влюбленных, который кое-кто тоже отмечает в России.

— Александр, вы же празднуете День защитника Отечества?

— Конечно. У меня есть много вопросов к 14 февраля, но 23-е, я считаю, надо обязательно отмечать. Слава богу, что у нас сейчас мир, хотя мы все хорошо знаем, что где-то рядышком его нет. Поэтому, если что-то там такое будет происходить, то мы пойдем вставать в какие-то ряды.

Я благодарен моим дедам, моим прадедам за их героизм во время Великой Отечественной войны. Как бы то ни было, это было, это факт, и наши люди отстаивали мир.

— Причем независимо от того, какой национальности они все были.

— Да. Тогда был СССР, и все, хоть и разные, но воевали за общее дело. Это обязательно нужно помнить, и надо отмечать этот праздник, — чтобы не забывать, что всего один день может многое поменять. Конечно, он необходим, этот праздник.

У меня, правда, своя история в этот день. Десять лет назад 23 февраля ушел из жизни мой отец. И такой получается, с одной стороны, праздник, а с другой… Ну, я из тех людей, что помянули, и понимаем, что надо жить дальше. Обязательно! Ради мира, ради всего. Главное, чтобы не было войны.

— Вам военная тема, судя по ролям, очень близка.

— Я часто, да, во всех этих материалах. Вот прошлой весной был телесериал «Диверсант. Крым», где я играл. Сейчас вот «Ополченочку» посмотрел, луганский фильм. Она рядом, эта зараза. Действительно, совсем рядом война: и стреляют-убивают людей наших, родственников… Не в Африке там какой-то, а как-то очень близко. Это, на самом деле, сильно волнует...

Александр Обласов известен по ролям в таких кинофильмах и телесериалах, как, например, «Мажор» (все три сезона плюс полнометражная картина), «Завещание Ленина», «Жизнь и судьба», «Огонь», «Большая игра», «Тренер», «Холоп», «СМЕРШ» и других.