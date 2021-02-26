Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна

Москва, 26 февраля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о разговоре главы государства с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам спикера Кремля, в ходе телефонного разговора Путин призвал Пашиняна решить возникший в Армении политический кризис в рамках закона.

«Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Политический кризис в Армении обострился после того, как премьер-министр Никол Пашинян неосторожно высказался о якобы присутствующих в Армении российских комплексах «Искандер». Минобороны РФ с недоумением заметило, что «Искандеров» на территории республики никогда не было.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Пашинян ведет Украину к геополитической катастрофе.