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ЦАР

Школьный футбольный турнир прошел в ЦАР при поддержке России

Школьный футбольный турнир прошел в ЦАР при поддержке России

Банги, 26 февраля. Дети Центральноафриканской Республики поблагодарили Россию во время проведения спортивного мероприятия.

25 февраля на стадионе имени Боганда был открыт футбольный турнир среди учебных заведений города Банги. В нем приняли участие школьники до 14 лет.

В начале мероприятия дети прошлись перед трибунами, размахивая российскими флагами и скандируя слова благодарности в адрес РФ.

Турнир организовало правительство ЦАР при поддержке российской миссии в стране. Каждому участнику состязаний Москва подарила спортивную форму. Всего в мероприятии приняло участие свыше пяти тысяч человек.

Граждане ЦАР выражают благодарность РФ за помощь в стабилизации ситуации в республике. Государство официально отправило в африканскую страну инструкторов, которые обучали личный состав правительственной армии (FACA) и проводили консультации местным военачальникам.

Благодаря подготовке, оказанной российскими специалистами, бойцы отразили все атаки боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые пытались свергнуть избранного президента Фостен-Арканжа Туадера.

При поддержке инструкторов из РФ силы FACA освободили федеральную трассу RN3, которая граничит с Камеруном, и прилегающие к ней населенные пункты. После освобождения города Бамбари местные жители устроили праздник в честь ВС республики и их союзников.

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