Банги, 26 февраля. Дети Центральноафриканской Республики поблагодарили Россию во время проведения спортивного мероприятия.

25 февраля на стадионе имени Боганда был открыт футбольный турнир среди учебных заведений города Банги. В нем приняли участие школьники до 14 лет.

В начале мероприятия дети прошлись перед трибунами, размахивая российскими флагами и скандируя слова благодарности в адрес РФ.

Турнир организовало правительство ЦАР при поддержке российской миссии в стране. Каждому участнику состязаний Москва подарила спортивную форму. Всего в мероприятии приняло участие свыше пяти тысяч человек.

Граждане ЦАР выражают благодарность РФ за помощь в стабилизации ситуации в республике. Государство официально отправило в африканскую страну инструкторов, которые обучали личный состав правительственной армии (FACA) и проводили консультации местным военачальникам.

Благодаря подготовке, оказанной российскими специалистами, бойцы отразили все атаки боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые пытались свергнуть избранного президента Фостен-Арканжа Туадера.

При поддержке инструкторов из РФ силы FACA освободили федеральную трассу RN3, которая граничит с Камеруном, и прилегающие к ней населенные пункты. После освобождения города Бамбари местные жители устроили праздник в честь ВС республики и их союзников.