«Мы не усвоили урок»: политик из Нигерии назвал причину терактов в стране

Абуджа, 26 февраля. Экс-кандидат в президенты Нигерии и предприниматель Адаму Гарба раскритиковал действующее правительство за неэффективную борьбу с терроризмом после похищения 300 школьниц в штате Замфара.

Директор IT-компании IPI Solutions Nigeria Limited заявил, что радикальные элементы распространяются в регионе вследствие низкого уровня жизни и бедности среди населения.

It is in all available records that Boko Haram emerged 90% out of social neglect than ideology. It seems we haven’t learn a lesson.



Instead of us to try & correct the problem, we went with state power to fight & kill.



Govt, yet again think using bullets will solve banditry. Sad