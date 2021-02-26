«Мы не усвоили урок»: политик из Нигерии назвал причину терактов в стране

Абуджа, 26 февраля. Экс-кандидат в президенты Нигерии и предприниматель Адаму Гарба раскритиковал действующее правительство за неэффективную борьбу с терроризмом после похищения 300 школьниц в штате Замфара.

Директор IT-компании IPI Solutions Nigeria Limited заявил, что радикальные элементы распространяются в регионе вследствие низкого уровня жизни и бедности среди населения.

«По всем имеющимся данным, группировка «Боко Харам»1 (запрещена на территории РФ) возникла на 90% из-за социального пренебрежения, а не из-за идеологии. Похоже, мы так и не усвоили урок», — написал Гарба в личном Twitter-аккаунте.

It is in all available records that Boko Haram emerged 90% out of social neglect than ideology. It seems we haven’t learn a lesson.



Instead of us to try & correct the problem, we went with state power to fight & kill.



Govt, yet again think using bullets will solve banditry. Sad — Adamu Garba II (@adamugarba) February 26, 2021





Предприниматель высказался о похищении боевиками 300 школьниц в городе Джангебе, которое произошло в ночь с 25 на 26 февраля.

По его мнению, граждане не понимают сути проблемы и надеются только на военную помощь со стороны США. Гарб считает, что насильственное устранение экстремистов не позволит прекратить теракты в учебных заведениях.

«Вместо того, чтобы попытаться исправить положение, государственная власть пошла сражаться и убивать. Мы можем продолжать сталкиваться с бандитами до такой степени, что наши вооруженные силы устанут. Но нужно залезть в грязь и решить наши проблемы», — заявил экс-кандидат в президенты.

The political elites can keep pretending. But as long as the deep level of neglect & injustice has reached a point of betrayal of trust.



We may continue to witness security issues to the point where our armed forces will get tired.



We must get into the mud & fix our problems. — Adamu Garba II (@adamugarba) February 26, 2021

Террористы регулярно совершают нападения на граждан Нигерии. Члены «Боко Харам» организовали четыре взрыва в городе Майдугури на северо-востоке республики. Группировка «Движение за освобождение дельты Нигера» угрожает властям атаками на крупные населенные пункты страны. Боевики народности фулани похитили 42 человека и убили одного ребенка в школе на территории штата Нигер.

1 Организация запрещена на территории РФ.