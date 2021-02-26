Студия «Мельница» требует компенсацию в 50 тыс. рублей за использование Змея Горыныча

Москва, 26 февраля. Денежную компенсацию за использование образов с Добрыней Никитичем и Змеем Горынычем в оформлении продукции потребовала студия «Мельница» у «Модной кондитерки».

Студия «Мельница» подала иск к московской «Модной кондитерке». Последняя, как считает студия, занимались продажей своей продукции, на которой без разрешения были использованы изображения с Добрыней Никитичем и Змеем Горынычем, скопированных из мультика.

От злоумышленников требуют компенсации в размере 50 тыс. рублей. Известно, что упаковки с изображениями, которые не понравились правообладателям, еще до суда были изъяты из продажи.

Некоторое время назад также стало известно, что ряд культовых мультфильмов компании Disney перестал находиться в открытом доступе для детей до семи лет, сообщило URA.RU.