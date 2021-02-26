Amazon рискует персональными данными миллионов пользователей

Сиэтл, 26 февраля. Персональные данные миллионов пользователей сервисов корпорации Amazon находятся под угрозой. Инсайдеры бьют тревогу.

Все, кто пытался донести до корпорации информацию о возможных утечках, были уволены или репрессированы, сообщает Politico в своем расследовании. Под угрозой быть «слитыми» в Сеть оказались все возможные данные: кредитная история, история покупок, платежные данные и даже личные данные о состоянии здоровья клиента. Как сообщают инсайдеры и уволенные сотрудники, корпорация не принимает соответствующих мер, чтобы защитить этот огромный банк информации от утечек или злоумышленников.

Историей с журналистами поделились сотрудники службы безопасности из трех филиалов корпорации — двух американских и одного европейского. Все трое были тут же уволены после того, как указали на возможные уязвимости в системе безопасности. Все три рассказчика на примерах показали, что руководство Amazon волнует сиюминутный доход. Все остальное, будь то безопасность сотрудников, соблюдение охраны труда, техники безопасности, эпидемиологическая безопасность или защита персональных данных пользователей — носит вторичный характер.

Представитель Amazon в комментарии Politico опроверг эти заявления.

«Эти неточные, ничем не обоснованные и устаревшие заявления никак не отражают нашей приверженности защите персональных данных наших клиентов. Мы в Amazon разработали комплексную и проверенную временем систему безопасности и защиты персональных данных, а уровень нашего технического развития позволяет ее реализовать. Мы регулярно проводим проверки всей своей службы, чтобы убедиться в соблюдении наших стандартов и беспощадны к тем, кто их нарушает», — заявил представитель корпорации.

Ранее правозащитные организации и сотрудники правоохранительных органов обращали внимание только на неприемлемые условия труда в корпорации, но никто не смотрел на политику Amazon в области защиты персональных данных. Ранее, помимо уволенных сотрудников, исследованием корпоративной безопасности Amazon занимался только британский академик Бенджамин Гарфилд. В комментарии журналистам от отметил, что ситуация в корпорации «печальная, но вполне закономерная», а также заявил, что в случае утечки данных или хакерской атаки миллионы людей по всему миру утратят нечто большее, чем просто доверие к бренду.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что власти штата Нью-Йорк подали иск против Amazon за нарушение условий труда, репрессии в отношении сотрудников и несоблюдение эпидемиологической безопасности на нескольких своих объектах.