Глава ЦИК РФ назвала невозможным перенос выборов в Госдуму

Москва, 26 февраля. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выразила уверенность, что выборы в Госдуму состоятся осенью 2021 года.

По ее словам, перенос выборов в Госдуму является невозможным, нереальным и нецелесообразным.

«Речи об этом даже быть не может. Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро. Куда ближе переносить выборы, это технически уже невозможно, это просто нереально», — пояснила Памфилова.

Ранее глава ЦИК РФ сообщила, что решение о проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму будет принято после объявления о начале избирательной кампании. По ее словам, вероятность проведения трехдневного голосования крайне высока, так как подобное развитие событий является наиболее целесообразным в условиях пандемии коронавируса.