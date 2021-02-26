США отказали во въезде венесуэльскому оппозиционеру и проповеднику Хавьеру Бертуччи

Соединенные Штаты не впустили на свою территорию венесуэльского проповедника-евангелиста и оппозиционера Хавьера Бертуччи, в Португесе начались протесы с требованием расследования фемицидов, новое убийство произошло в Каракасе. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Протесты в Ла-Мисион из-за убийства девушек

В городке Ла-Мисион прошел стихийный митинг из-за убийства двух девушек, об этом сообщило агентство El Pitazo. Несколько десятков человек прошли по центральным улицам муниципалитета после похорон последней погибшей. Венесуэльцы шли в белых футболках с плакатами на которых были написаны лозунги «Справедливость» и «Больше ни одной смерти». Они призвали власти расследовать оба преступления.

#Portuguesa | La población de La Misión y Turén está llena de dolor e indignación por la agresión sexual y el asesinato de las jóvenes Eliannys Andreina Martínez y Eduarlys Falcón. Mira estas #fotos de habitantes protestando al respecto: https://t.co/DcrmpYfmgd — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 26, 2021

Тела двух юных девушек нашли в штате Португеса в течение одних суток. Обе были изнасилованы и задушены лианой. Расследование убийства ведет отдел уголовного розыска Корпуса научных, уголовных и криминалистических экспертиз (CICPC) в Акаригуа.

В Маракайбо перестал работать общественный транспорт

В столице штата Сулия на одном из маршрутов остановил свою работу общественный транспорт. Рейсы по второму маршруту прекратились из-за нехватки топлива, сообщает газета La Verdad. Местные жители утверждают, что автобусы не ходят со среды. Многие недовольны, так как приобрели специальные электронные проездные, — но при этом не могут добраться на работу или до дома.

Центральная Венесуэла

В Каракасе зарезали девушку-подростка перед цирком

Тело 17-летней девушки было найдено перед зданием цирка в районе терминала Нуэво. Погибшую обнаружила подруга и вызвала полицию, сообщило El Pitazo.

В полиции Венесуэлы, заявили, что возможной причиной убийства была месть, но не стали уточнять детали произошедшего.

#Sucesos | Una adolescente de 17 años de edad, de nombre Nahomys Evelyn Lara, fue asesinada a puñaladas la noche del 23 de febrero en las inmediaciones del Terminal de Nuevo Circo, en #Caracas. Más detalles de este hecho, aquí #25feb https://t.co/nMhqoRFs58 — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 26, 2021

Расследование ведет отдел уголовного розыска CICPC.

Стали известны причины массового отравления в Арагуа

Продукты с помойки стали причиной массового отравления в муниципалитете Хосе Рафаэль Ревенги, из-за которого несколько дней назад погибли два человека. Об этом сообщило El Pitazo.

Местный житель Бенито Фуэнтес нашел на свалке несколько продуктов, из которых его жена приготовила асопадо (суп из морепродуктов. — Прим. ФАН) и угостила им семью и друзей. В результате отравились 15 человек — дочь Бенито и еще один человек скончались.

По данным отдел уголовного розыска CICPC в продуктах была обнаружена сельскохозяйственная соль, а также карбаматы — сильнодействующие вещества, которые запрещены из-за высокой токсичности.

В Сан-Фернандо-де-Апуре двое полицейских изнасиловали жителя

Прокуратура предъявила обвинения двум полицейским муниципалитета Ромуло Гальегос штата Апуре. По версии следствия, полицейские незаконно лишили свободы и изнасиловали задержанного мужчину. Надзорное ведомство сообщило, что правоохранители заковали мужчину в наручники и надругались над ним. На следующий они также пришли к нему и пригрозили избить если он кому-то расскажет о случившемся. Оба полицейских задержаны.

Политика

США не пустили в страну венесуэльского евангелиста и диссидента Хавьера Бертуччи

Венесуэльца Хавьера Бертуччи не пустили в Америку и аннулировали его визу, когда он прибыл в Майами коммерческим рейсом, сообщило агентство ABC.

Сам Бертуччи назвал высылку «провалом» и предположил, что она произошла из-за его предполагаемой связи с Мадуро. Он призвал американские власти понять: кроме Хуана Гуайдо, в Венесуэле существует и другая оппозиция. Бертуччи — политик и евангельский пастор, он участвовал в президентских выборах 2018 года и выступал противником Мадуро.

EE. UU. deportó al pastor y diputado chavista, Javier Bertuccihttps://t.co/nOm2gRT8Ah pic.twitter.com/f9BuFUfzGO — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) February 25, 2021

Экономика

По состоянию на 26 февраля курс так называемого «параллельного доллара» на черном рынке в Венесуэле составил 1 729 896,03 боливар за доллар. Об этом сообщает La Verdad de Monagas. Уличный курс евро составил 1 885 586,67 боливаров.

Как отмечает издание, в колумбийском городе Кукута, который находится недалеко от границы Венесуэлы, напротив города Сан-Кристобаль, стоимость доллара оценивается в 87 750 боливаров – почти в 20 раз ниже чем на черном рынке в Венесуэле.

Официальный курс доллара, установленный Каракасом, составляет 9,98 боливаров.

Гуманитарные вопросы

На 26 февраля в Венесуэле зафиксировано 137 тыс. случаев заболевания COVID-19. За последние сутки инфекцию установили у 426 человек. За все время пандемии в стране скончались 1 334 человека, за последние сутки — трое.

Власти Тринидада и Тобаго, островного государства, которое находится в Карибском море в непосредственной близости к берегам Венесуэлы, не дали Каракасу репатриировать 100 сограждан, которые застряли там из-за коронавирусных ограничений.

Операция по возвращению венесуэльцев была согласована Каракасом и Пуэрто-Эспанья, однако островные власти в последний момент отказались принимать венесуэльский самолет — оказалось, что он внесен в санкционные списки США. Гражданам Венесуэлы пришлось остаться на чужой земле. Власти Тринидада и Тобаго в заявлении сообщили, что обратятся в посольство США на островах, чтобы выяснить, как им действовать в такой ситуации.